/685777/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس -السيسيمؤسسة-حياة-كريمة-تطلق-حملة-المليون-كرتونة-ضمن-قوافل-وصل-الخير

تٌعلن مؤسسة حياة كريمة اليوم عن إنطلاق قوافل (وصل الخير) للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة "المليون كرتونة"، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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وستبدأ اليوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية ببدء تحميل الشاحنات استعداداً لتخزينها ثم توزيعها علي المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهي محافظات "البحيرة – بني سويف – الشرقية – كفر الشيخ – المنيا".

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر إحتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية ، وفى اطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، يأتي ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي .. مؤسسة حياة كريمة تطلق حملة المليون كرتونة ضمن (قوافل وصل الخير)

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد اطلقت علي مدار الأيام الماضية قافلة مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع ٢٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية ،وذلك في مراكز( السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لهم، وذلك بالتعاون مع شركة صافى لتوزيعها على المواطنين الاكثر احتياجاً بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية

هذا وسوف يتم استكمال حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير " على مختلف مراكز وقري محافظات الجمهورية تباعاً خلال الايام القادمة وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك.