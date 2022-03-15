« لا أسعي للفلوس والشهرة»..النائبة سميرة عبد العزيز من جامعة الأزهر«عمرى ماعملت حاجة فنية ضد قيم المجتمع»..فيديو

/685756/لا-أسعي-للفلوس-والشهرةالنائبة-سميرة-عبد-العزيز-من-جامعة-الأزهرعمرى-ماعملت-حاجة-فنية-ضد-قيم-المجتمعفيديو

شاركت النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، فى ندوة بعنوان “ دور الفن فى إبراز القيم المجتمعية”، من تنظيم أسرة “ طلاب من أجل مصر”، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والاستاذ الدكتور محمد الشربيني ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية، والكتور رضا عبد الواحد أمين، وبحضور الفنان محمد رياض والمخرج حسني صالح.

دوت الخليج

دور الفن فى إبراز القيم المجتمعية

وأوضحت النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن الاعلام أصبح يحتاج إلي وقفة شخصية من خلال تقديم ما هو مناسب ومفيد للمجتمع، لافتة إلى ان بعض الأعمال التي تقدم على الشاشة تتضمن مشاهد عنف وبلطجة ليست فى صالح المجتمع وتضر بالنشء، مضيفة “ عمري ما شاركت فى اعمال ضدد المجتمع،و لا اسعي لهدف مادي أو شهره ، ولكن لتقديم ما يفيد المجتمع”.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الدارسين فى كليات الإعلام و المعاهد والكليات الفنية، الإحساس بالمسئولية تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع، الذي يثق بهم كناقلين للمعلومة الصحيحة سواء على المستوي الفني أوالإعلامي، لافتة إلى ارتفاع نسبة الجهل من حلال رقابة داخلية لتقديم ما يفيد المجتمع ويرتقي به.

جاء هذا خلال مشاركتها فى ندوة بعنوان “دور الفن فى ابراز القيم المجتمعية” من تنظيم طلاب من أجل مصر، وبرعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ، والاستاذ الدكتور محمد الشربيني ، نائبل رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية، والدكتور رضا عبد الواحد أمين، وبحضور الفنان محمد رياض والمخرج حسني صلاح.