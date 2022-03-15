«بعد انتشارها».. أيمن أبو العلا لـ دوت الخليج: لابد من  تفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الصحية واتخاذ العقوبات المتاحة به

/685762/بعد-انتشارها-أيمن-أبو-العلا-لـ-تحيا-مصر-لابد-من- تفعيل-قانون-الإعلان-عن-المنتجات-الصحية-واتخاذ-العقوبات-المتاحة-به

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الترويج للمنتجات الطبية غير معلومة المصدر في العديد من البرامج الطبية، مضيفا: هذه الظاهرة انتشرت بدعوي أنها تعالج الكثير من الأمراض.

دوت الخليج

وأكد أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه منذ عدة سنوات ويتم الترويج للمنتجات الطبية مجهولة المصدر عبر الفضائيات، ولكن في هذه الفترة انتشرت هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه؛ نتيجة الانتشار الكبير للقنوات الفضائية مما سهل عملية الترويج للعديد من المنتجات كأدوية التخسيس وأدوية الكركمين وغيرها من المنتجات الأخري.

أيمن أبو العلا يطالب بتفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الصحية

تابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: تقدمت في الفصل التشريعي الأول بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ووافق عليه المجلس كما صدق عليه الرئيس السيسي، لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والأخلاقيات بالمجتمع المصري، لكن هذا القانون لم يفعل حتي يومنا الحالي.

وطالب أبو العلا، بضرورة تفعيل القانون لتنظيم الدعاية علي الخدمات والمنتجات الصحية رقم ٢٠٦/٢٠١٧ واتخاذ العقوبات المتاحة به، في ظل الانتشار الهائل للإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام ، لافتا إلي خطورة تلك الخدمات المعلن عنها نظرا لأنها تكون غير مرخصة.

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

وكان قد صدق الرئيس السيسي، علي القانون رقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين والذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول.

القانون يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.