/685760/وزارة-القوى-العاملة-نستهدف-إصدار-500-الف-وثيقة-تأمين-على-العمالة-غير-المنتظمة-هذا-العام

صرح الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزراة تستهدف الوصول الى 500 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى.

جهود وزارة القوى العاملة لتأمين العمالة غير المنتظمة

وأضاف محمد سعفان، عبر لقائه فى برنامج صباحك مصرى المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن الوزارة تعمل بآليات منضبطة وصحيحة، حيث تعمل الوزارة على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة فى عدة مراحل متتالية.

وأوضح أن الوزارة بدأت فى المرحلة الأولى على تحديث بيانات العمالة الغير المنتظمة فى الشركات، خاصة شركات المقاولات، موضحا أنه خلال المرحلة الثانية تم العمل على تحديث بيانات الصيادين. كما أكد على أنه فى القريب العاجل سوف يتم تخصيص مرحلة لبيانات الفلاحين والفئات الأخرى فى المجتمع ومن بينهم الباعة الجائلين، مشيرا الى ان الباعة الجائلين هم من ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأكد على وجود تنسيق كبير بين وزراة القوى العاملة ووزارة الزراعة من أجل تخصيص وثيقة تأمين تكافلى للفلاحين من العمالة الزراعية وصغار المزارعين.

وأضاف أنه تم تحديث بروتوكول مع هيئة التأمينات الاجتماعية من أجل التأمين على العمالة الغير منتظمة فى الشركات، موضحا أن الوزارة قامت بأختيار شركة محدد وفقا لعدد العمالة بيها كنموذج أولى.

وتابع أننا نجحنا فى تأمين 10 ألاف عامل حتى الآن من هذه الشركة، مؤكدا أن الوزارة سوف تستكمل الحوارات مع باقية الشركات من أجل تعميم مسألة التأمين على العمالة غير المنتظمة بشكل كامل فى هذه الشركات .

وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المننظمة

وأكد محمد سعفان على أنه تم رفع قيمة وتيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة، حيث أصبحت تلك الوثيقة تعطى نحو 200 ألف جنية فى حالة العجز الكلى والمرض والاصابة خلال العمل.

وأشاد بتعاون الشركات والوزارت المعنية مثل ووزارة التضامن الأجتماعى ووزارة التنمية المحلية من أجل الوصول الى تأمسن بشكل كامل على العاملة غير المنتظمة من جميع الفئات وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للدولة المصرية.