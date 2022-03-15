سميرة عبد العزيز: "بقينا نقدم ضرب وسكاكين لكن أنا براعي مصلحة شبابنا بأعمالي" (فيديو)

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حلت الفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد رياض في ندوة بكلية الإعلام جامعة الأزهر منذ قليل، يتحدثون عن دور الفن والرسائل التي تقدمها الأعمال بالسينما والدراما في الفترة الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز بالندوة

تصريحات سميرة عبد العزيز

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوتها بكلية الإعلام جامعة الأزهر: “الإعلام يحتاج مننا وقفة.. وبراعي في أعمالي مصلحة شبابنا وتعليم سلوك معين وقيم حسنة.. ويجب علينا أن نساعد المجتمع وبلادنا”، وحياها الحضور بالندوة على كلامها مؤيدين أرائها.

وتابعت قائلة: “أقدم حاليًا برنامج في الإذاعة حول تقديم نصائح للشباب.. وحاليًا بقينا نقدم ضرب وبلطجة وسكاكين ولذلك طالبت الحكومة كعضو بمجلس النواب أن تطرح ميزانيات للتلفزيون المصري ومؤسسة السينما”.

سميرة عبد العزيز في رمضان 2022

ومن ناحية، يعرض للفنانة سميرة عبد العزيز خلال الأيام المقبلة، تجربة تلفزيونية جديدة بمسلسل “وسط البلد” الذي يعد من أطول المسلسلات التلفزيونية في الفترة الأخيرة، وتقدم خلاله شخصية والدة الفنان جمال عبد الناصر ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022.

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يشار أن مسلسل وسط البلد ينتمي لنوعية أعمال السوب أوبرا، فتدور أحداثه ضمن 190 حلقة، ويضم في بطولته عدد كبير من شباب معهد الفنون المسرحية مع مجموعة من كبار النجوم مثل سميرة عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، وناصر سيف، وأحمد كشك، فيدرا، ومحمد رضوان وآخرين ويشرف على كتابة المسلسل أمين جمال والإخراج لـ 3 مخرجين هم زياد الوشاحي، وأحمد شفيق ومحمد أسامة وآخرين.

وآخر العام الماضي 2021، أثارت ضجة وجدلا كبيرًا بسبب أزمتها مع الفنان محمد رمضان، لافتة إلى أنها لا تمانع العمل معه ولكن بشروك، وقالت في حوارها التلفزيوني ببرنامج “مصر الجديدة”: “شرط أن يتوفر السيناريو الجيد”، وأشارت إلى أنه تم الاقتراح عليها أن تقدم دور والدة الفنان محمد رمضان في أحد الأعمال، وفي نفس الوقت كان يطلق عليها "أم العظماء".