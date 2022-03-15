ضبط 98 قضية تموينية وأطنان من المواد الغذائية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (98) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (2633) طن مواد غذائية وبناء و(11040) عبوة زيت.

وفى مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط أكثر من ( 165 ) طن سلع غذائية، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم.

كما أسفرت الحملات فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، عن ضبط ما يزيد عن ( 2245 ) طن، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط (196) طن حديد تسليح.