وزيرة التضامن الاجتماعي تصل جامعة طنطا لإطلاق فعاليات مبادرة ”قادرون باختلاف” بالجامعات...

وصلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي جامعة طنطا لإطلاق فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية من رحاب جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في إطار جهود الدولة لكفالة حقوق ذوي الإعاقة.

وتنظم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية فعاليات المبادرة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية الرئيسية والاتحاد المصري لسياسات الحماية الاجتماعية، ويشرف عليها الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية؛ حيث تستهدف الوزارة تنفيذها في كافة الجامعات المصرية بما يشمل ٢٥ جامعة حكومية بالإضافة إلى جامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، وجامعة خاصة.

وتهدف الوزارة من خلال المبادرة تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة؛ لتحقيق الدمج بين الطلاب والتأكيد على القدرات المتنوعة والمتباينة بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة، ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة.