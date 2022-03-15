أمن القاهرة ينقل سيدة مسنة إلى المستشفى لتلقى العلاج

جدة - نرمين السيد - وورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بمساعدة (والدته– مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، التمس خلالها مساعدتها لنقلها من مسكنها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.
وتوجه رجال الأمن لمحل البلاغ، وتم نقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتم تقديم كل سُبل الرعاية اللازمة لها.
وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
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