عاجل- 3 توجيهات رئاسية مع قرب حلول شهر رمضان (مخزون السلع)

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من جميع السلع الغذائية الأساسية، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان.

وعرض وزير التموين، فى هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجه الرئيس السيسى، بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعى نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

كما اطلع الرئيس، على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكد من التنفيذ.

ووجه الرئيس أيضَا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى والإعلان عنه فى أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فى إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وجه الرئيس بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، خصوصًا القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.