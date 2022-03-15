عاجل- رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى. كما تنشط الرياح الآن على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

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