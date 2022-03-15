جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، وجه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وتأكد مباحث التموين من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر إردب القمح المحلى والإعلان عنه فى أقرب وقت. كما وجه بطرح القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تسعير رغيف الخبز الحر.. توجيهات رئاسية لمواجهة ارتفاع الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.