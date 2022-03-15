عاجل- الصحة تصدر تقريرا بشأن إصابات كورونا فى 7 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، انخفاض نسب تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، بنسبة 52%، خلال الفترة من 7 وحتى 14 مارس 2022، مقارنة بالفترة من 1 إلى 7 مارس.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى، الذى عقد، أمس مع مساعدى الوزير، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائى بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، تقديرا لمجهوداتهم الحثيثة والمستمرة فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية الجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائى بجميع المحافظات، كما اطلع على البيانات الاسترشادية الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعايات المتوسطة والمركزة خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجارى، حيث كشف التقرير استمرار انخفاض تلك النسب بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الوزير أكد على استمرار المرور الدورى الرقابى على مستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال لجان الرقابة والمتابعة للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أى مخالفات، فضلاً عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توفيرها.

ولفت إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبى، فضلاً عن تأكيد الوزير على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح أن الوزير تابع خلال اجتماعه معدلات العمل ضمن حملة "طرق الأبواب" بعدد من محافظات الجمهورية، والتى تستهدف الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية)، حيث انطلقت بمحافظات (المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان) وتم تطعيم مليون و200 ألف مواطن من خلال 2080 فريق طبى، و2500 فريق تثقيف صحى، لافتاً إلى انتهاء الحملة فى محافظة المنوفية، ومد فترة العمل فى باقى المحافظات إلى يوم الخميس الموافق 17 مارس الجارى، بدلاً من انتهائها اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022.

وتابع أن الوزير راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقى جرعات اللقاح (الأولى، الثانية، التنشيطية)، مؤكداً ارتفاع المعدلات اليومية للتطعيم بالمحافظات، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات، من خلال مراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة، بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.