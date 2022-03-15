عاجل.. غلق بحيرة ناصر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ويأتى غلق بحيرة ناصر أمام أنشطة الصيد، فى إطار تحقيق العوائد الاقتصادية والمعيشية لحوالى 22 ألف صياد بزيادة الإنتاج من الأسماك، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعليمات أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن ناحيته كشف أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية من شرطة المسطحات وشرطة التموين، بجانب قوات حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على شواطئ البحيرة خلال فترة الغلق، وسيتم إحالة المهربين والصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقاً لجهة الضبط.

وأكد محافظ أسوان، أن تطوير منظومة العمل داخل البحيرة ستصب فى صالح المواطن والدولة والصيادين، وهو الذى يتوازى مع ضرورة تحديث مصنع الأسماك بمنطقة السد العالى والمفرخات السمكية ومصانع الثلج.