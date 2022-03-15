/685754/وفاة-أحمد-فوزي-والد-الدكتور-أسامة-فوزي-تعرف-على-موعد-الجنازة

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس الجاري الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة والد المخرج أسامة فوزي وجاء نبأ وفاة أحمد فوزي على الصحافة الرسمية للفنان طه خليفه، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «البقاء و الدوام لله توفي الي رحمه الله الفنان احمد فوزي والد الاخ و الصديق دكتور اسامه فوزي، الدفنه في البساتين مقابر التونسي و ان لله و ان اليه لراجعون».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أحمد فوزي والد الدكتور أسامة فوزي.. تعرف على موعد الجنازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.