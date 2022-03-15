/685751/بعد-اقترابها-من-نصف-مليون-مشاهدة-تعرف-على-كلمات-أغنية-ما-تعتذر-لـ-نانسي-عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية جديدة لها أمس بعنوان «ماتعتذر» على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي أقتربت من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 19 ساعة، ومن المتوقع أن تتصدر الأغنية التريند نظرًا لشعبية نانسي الكبيرة بين جمهورها.

دوت الخليج يرصد لكم أغنية «ماتعتذر» للفنانة نانسي التي حققت نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 19 ساعة على يوتيوب وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية «ماتعتذر» لـ نانسي

من المتوقع أن تتصدر أغنية ماتعتذرلنانسي التريند، وذلك نظرًا لتحقيقها حوالي نصف مليون مشاهدة عبى قناتها الرسمية بيوتيوب، وهي من إخراج سمير سيرياني، وكلمات سمير سيرياني ونادين شلهوب.

كلمات أغنية «ما تعتذر» لـ نانسي عجرم

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

ما تعتذر ما تعتذر اللي عملتو فييّ ما إلو عذر

وانساني من هلّأ عم قلّك أنا بعرف إنّك رح تجرحني من جديد أناني ما بتعشق غير حالك بموت وما برجعلك خلّيك عني بعيد

حدّك تعبت من عمري حرقت رجّعلي سنيني ضيعان الوقت

معلومات عن نانسي عجرم

ولدت نانسي في 16 مايو 1983 في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان وهي مغنية لبنانية، حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغان اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع» ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

حققت نانسي نجاحًا جماهيريًا واسعًا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.

ولدت نانسي عجرم في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر شقيقها نادين، ونبيل. تزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا».