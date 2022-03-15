يورجن كلوب يكشف موقف مشاركة محمد صلاح غدًا أمام أرسنال

/685748/يورجن-كلوب-يكشف-موقف-مشاركة-محمد-صلاح-غدا-أمام-أرسنال

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح لاعب الفريق انه جاهز لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال يورجن كلوب في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي: " الطاقم الطبي أكد أن محمد صلاح جاهز للتدريب مع الفريق اليوم وسنرى كيف سيكون الوضع".

ترتيب الدوري

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واُصيب محمد صلاح خلال المباراة بعدما أحرز هدف من ركلة جزاء ليتم استبداله بسبب الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف

دييجو جوتا لاعب ليفربول 12 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف

سون هيونج مين لاعب توتنهام 11 هدف.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين لاعب توتنهام 10 أهداف.

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 10 أهداف.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

هاتريك رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.