/685747/وزير-التنمية-المحلية-ومحافظ-بني-سويف-يفتتحان-الممشى-السياحي-على-النيل

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مشروع الكورنيش السفلي والممشى السياحي على النيل بطول 1500مترا، بعد تطويره بتكلفة 200 مليون جنيها، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي ليتم افتتاحه "بشكل رسمى"عقب الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل،على غرار مشروع"ممشى أهل مصر"،والذي يعد أحد أهم المشروعات التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين ، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته فى المكانة اللائقة

دوت الخليج

وعقب الافتتاح استعرض المحافظ مكونات الكورنيش، التي تشملباركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة،مطعم من دورين،ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال،ومدرجات للجمهور،وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى،وأكشاك تجارية، الى جانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج،و5 رامبات ببوابات الدخول و حمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه

معلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموزمن أبناء المحافظة

كما تفقد الوزير والمحافظ ممشى العظماء،الذي يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموزمن أبناء المحافظة،حيث تعمل بنظام الباركود( QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية ، تشمل اسم الشخصية،محل وتاريخ ميلاده أو وفاته ،المجال الذي برع وتميز فيه،وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة ،علاوة على متابعة منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئة ،والتي تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة،وتضم 170 شاباً وفتاة من أبناء بني سويف ممن تم تدريبهم على مستوى عال ،خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.