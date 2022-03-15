أيمن محسب لـ دوت الخليج: لابد من شن حملات لمواجهة الإعلانات مجهولة المصدر بالبرامج الطبي

/685745/أيمن-محسب-لـ-تحيا-مصر-لابد-من-شن-حملات-لمواجهة-الإعلانات-مجهولة-المصدر-بالبرامج-الطبي

دوت الخليج

أكد محسب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، علي ضرورة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 302 لسنة 2022، والذى وجه بتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، برئاسة وزير الصحة والسكان، أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن الوزارات.

أيمن محسب يطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لظاهرة المنتجات الطبية مجهولة المصدر

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بشن حملة لمواجهة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع غير ملائمة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، مشيرا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، فى ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة، للتأكد من مصداقية الإعلانات، بعيداً عن المبالغة أو الإدعاء أو عدم المهنية .

كما طالب محسب، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بها، مضيفا: ويمكن أشخاصاً غير متخصصين من الظهور على الشاشات للترويج لأدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية، الأمر الذي يؤكد علي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.