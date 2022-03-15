/685740/استفزاز-بابلو-وأزياء-ويجز-وإلتزام-عفرتو-لقطات-من-حفل-السعودية-لنجوم-الراب-فيديو

تم أمس إقامة حفل يجمع بين ويجز ومروان بابلو وعفرتو، وقد قام بابلو بإستفزاز ويجز على الإستيدج وغني جزء يقول: “يا ساقطة نفسك انتي في اللقطة” والتي ترجمها الجمهور بأنه نكش صريح من بابلو لـ ويجز، ولكن عفرتو لم يكن له أي لقطات يذكر فيها أحد منهم والتزم الصمت ولم يقوم سوى بالغناء وسط تفاعل من الجمهور.

دوت الخليج يرصد لكم لقطات من حفل السعودية لـ ويجز ومروان بابلو وعفرتو ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

مروان بابلو يستفز ويجز

استفز مروان بابلو ويجز أثناء وجوده على الاستيدج والذي أعتبره الجمهو نكش صريح لـ ويجز لأن بابلو ذكر كلمة “اللقطة” وهي عنوان أغنية قديمة لـ ويجز مما أثار إعجاب جمهور مروان بابلو، ولكنه أثار غضب جمهور ويجز.

ويجز بأزياء غريبة خلال الحفل

وأعتاد ويجز إثارة الجدل بملابس غريبة، خاصةً بعد أخر جلسات تصوير له، وظهر في الحفل بإطلالتين أغرب من بعضهم، والذي أثار جدل كبير حوله، خصوصًا بعد مقارنة إطلالته الأولى بإطلالة لـ هدى المفتي، والتي ترجمها الجمهور بأنها مقصودة وأنه استوحى إطلالته منها.

ما ظهر ويجز بإطلالة ثانية ضمن أزياء السبعينات والثمانينات، وكانت من تصميم prod antzoulis والتي ظهر فيها ببدلة سوداء بها نقوش بيضاء، وأثارت الجدل حول ويجز، وأنضمت هذه الإطلالات ضمن سلسلة إطلالات ويجز الغريبة.

عفرتو ملتزم بأغانيه في الحفل

وكان عفرتو بعيدًا عن إثارة الجدل، نظرًا لتركيزه في شئ واحد وهو إقامة الحفل فقط، ولم يتسفز أي من ويجز أو بابلو خلال الحفل، لأن عفرتو يعتبر من أكثر الرابرز المعروفين بهدوئهم وعدم افتعالهم المشاكل أو إثارة الجدل.

حفل بابلو وويجز وعفرتو بالسعودية

ومن الجدير بالذكر، أن استعد عدد كبير من نجوم الراب وهم مروان بابلو وعفرتو وويجز، لإحياء حفل ضخم في السعودية يوم 14 مارس، والذي جاء على هامش فعاليات موسم الرياض، وقد تصدر هذا الحفل التريند نظرًا للشعبية الواسعة لكلًا منهم.