/685736/مايسة-عطوة-تطالب-بالمزيد-من-الاجراءات-لضبط-الأسواق-قبل-دخول-شهر-رمضان

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بخط ساخن للشكاوى من ارتفاع الاسعار الناجم عن جشع التجار ، وعلى الحكومة اجراء المزيد من الاجراءات لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان ومنع أي تجاوزات.

دوت الخليج

مايسة عطوة تطالب بخط ساخن للشكاوى من ارتفاع الاسعار الناجم عن جشع التجار

وأضافت عضو مجلس النواب: على المحافظين ورؤساء الاحياء و مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة وكافة الجهات المعنية إحكام الرقابة على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق.

وطالبت مايسة عطوة، بالعمل على زيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين، ودعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات القانونية تجاه المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والاسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحل السريع والامن يكمن فى التوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والعمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخدمة المواطن، ومواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيوت والسمن والفول واللحوم.

اهتمام الحكومة بملف الأسعار

وكانت قد اتخذت الحكومة، عدة إجرئات في الأيام السابقة بشأن ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أسعار السلع تنخفض تدريجياً الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، أنه حتى لو كان الانخفاض طفيفاً فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنتهي ولازالت قائمة وهذا جيد ويدل على نجاح الحكومة في إحداث توازن تدريجي بالأدوات والاليات التي في يدها وفي مقدمة تلك الأدوات كان زيادة جانب العرض ولولا توافر وفرة من السلع الاستراتجية لما أمكن الحكومة في إحداث هذا الانخفاض ولبقيت الأسعار في معدلاتها ومنحناها الصعودي .