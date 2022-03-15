/685761/مؤسس-أمهات-مصر-ترصد-10-مطالب-لأولياء-أمور-طلاب-الثانوية-قبل-مؤتمر-الوزير

"النداء الأخير.. إلي أولياء أمور الثانوية، اذكروا مطالبكم في التعليقات علشان مؤتمر الوزير آخر الشهر".. بهذه الكلمات طالبت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أولياء الأمور لعرض مطالبهم من وزير التعليم قيل انعقاد مؤتمر إعلان تفاصيل إمتحانات الثانوية نهاية الشهر الجاري.

دوت الخليج

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يريدون تعريف أبنائهم بجميع التفاصيل الخاصة بالإمتحانات مبكرا حتي يستطيع الطالب الإستعداد لها جيدا دون تشتيت، سواء المتعلقة بطريقة وآلية الإمتحان أو نوعية الأسئلة وغيرها.

مؤسس "أمهات مصر" ترصد 10 مطالب لأولياء أمور طلاب الثانوية قبل مؤتمر الوزير

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر:" لا للأسئلة المقالية للثانوية العامة، أسئلة من المناهج وليست تعجيزية، المواد الغير مضافة للمجموع تكون واجب منزلي، إمتحان ورقي اوبن بوك تنفيذا للقرارات السابقة، إمتحان تجريبي أسوة بالدفعة السابقة، التصحيح يدوي، لا لإلغاء التشعيب للدفعات القادمة".

مؤسس "أمهات مصر": هذه مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من وزير التعليم

واضافا ولي أمر أخري: "الثانوية العامة تكون الأسئلة من المنهج ومش تعجيزية، وباقي المراحل يبقي تخفيف للمناهج بحزف جزء منها ويكون للإطلاع فقط لضيق الوقت مع دخول رمضان"

وتابعت ولي امر: "أسئلة من المنهج واضحة ونسبة صغيره للمتفوقين"، وذكرت أخري: "الأسئلة تكون من المنهج وزيادة الوقت خصوصا للكمياء والفيزياء"، واستكملت ولي أمر أخري: "الإبقاء على التشعيب علمى علوم وعلمى رياضة وذلك للسنوات القادمة".

"يبقي الوضع اللي اتعودوا عليه بقالهم ثلاث سنوات زي ما هو ميجيش فجأة يشقلب الدنيا وخصوصا إنهم اتعودوا علي نظام الإختبارات والدخول بالكتاب المدرسي، والمواد غير المضافة تبقي بوكليت يتحل في البيت رحمة بينا، بإختصار زى السنه اللي فاتت ودة سيستم الوزير اللي عمله وهما اخدوا عليه وفاضل شهرين على الإمتحانات".