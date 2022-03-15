«98قضية تموينية».. وزارة الداخلية تواصل ضبط الأسواق بردع المخالفين والمُحتكرين

/685746/98قضية-تموينية-وزارة-الداخلية-تواصل-ضبط-الأسواق-بردع-المخالفين-والمحتكرين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال ٢٤ ساعة من ضبط (98) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (2633) طن مواد غذائية وبناء و (11040) عبوة زيت .

دوت الخليج

فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من ( 165 ) طن سلع غذائية، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 2245 ) طن، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 196 ) طن حديد تسليح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينيةالمكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وزارة الداخلية تواصل ضبط الأسواق بردع المخالفين والمُحتكرين

وسبق أيضا للإدارة ضبط (22) قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات (165٫261 طن سلع غذائية - 196طن حديد تسليح – 9925 عبوة – 600 لتر) ، (67) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (2245٫983 طن – 793 عبوة - 502 إسطوانة) (9) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (26٫580 طن – 89000 لتر - 345 عبوة – 219 قطعة).. بإجمالى مضبوطات (2633,824 طن -11063 عبوة – 502 إسطوانة – 219 بطاقة – 89600 لتر).