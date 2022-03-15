/685743/محمد-القرش-إعلان-سعر-توريد-القمح-قبل-الزراعة-ونجحنا-في-زيادة-كمياته

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تتبنى منهج التوسع فى الزراعات والمحاصيل الزراعية بشكل عام،منوها انه يوجد عدد من المحاصيل يتم التعاقد عليها كزراعات تعاقدية، ومن ضمنها محصول القمح.

دوت الخليج

إعلان سعر توريد القمح قبل الزراعة

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر أنه يتم العمل كل عام على تحديد سعر اردب القمح ، مشيرا إلى ان هذا العام تم تحديد سعر سعر توريد القمح قبل الزراعة وهو ما لاقى ترحيب كبير من المزارعين.

إعلان سعر توريد القمح قبل الزراعة وترحيب كبير من المزارعين

وتابع القرش انه كل عام يتم تحديد سعر اردب القمح ، لافتا الى ان تحديد السعر هذا العام جاء عكس السنوات السابقة قائلا:” تم وضع السعر المناسب للقمح قبل زراعته بالاضافةالى وضع حوافز تشجيعية لهم من اجل التوسع في زراعته.

تحفيز المزارع من اجل زراعة القمح

واستكمل الدكتور محمد القرش أن الهدف من هذه الحوافز والدعم الكامل من الدولة هو تحفيز المزارع من اجل زراعة القمح، وهو ما نجحنا في عمله حيث تم زراعة كميات كبيرة من القمح وصلت 3.6 مليون فدان.

وخلال حديثه توقع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان يتم حصاد كمية 10 مليون طن، منالقمح وتوريد منهم ما يقرب من 6 مليون طن ، لافتا النظر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن صرف حزمة حوافز إضافية لهم.