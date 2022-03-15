/685739/وزارة-الزراعة-حصاد 10-مليون-طن-من-القمح-هذا-العام-وخطواتنا-استباقية-لتحقيق-وفرة-الانتاج

اشاد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بجهود وأهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى الزراعات والمحاصيل الزراعية، قائلا لدينا مجموعة هامة من المحاصيل ويتم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على هذه المحاصيل.

دوت الخليج

تحفيز الدولة المصرية للمزارعين

وأوضح محمد القرش، عبر لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أن محصول القمح هو من المحاصيل التى يطبق عليها نظام الزراعة التعاقدية، مؤكدا انه يتم تحديد تكلفة محصول القمح بشكل سنوى، ومن ثم يعقد وزير الزراعة اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية من أجل تحديد سعر القمح بشكل مرضيا للفلاح.

وأكد على جهود ووزارة الزراعة والتموين فى أتخاذ إجراءا وخطوة استباقية هذا العام، حيث تم تحديد سعر القمح قبل الموسم، مضيفا أن السعر التى تم تحديده كان سعر تحفيزي بقيمة 820 جنية من أجل تحفيذ المزارعين للتوسع فى زراعة الأقماح.

توجيهات الرئيس السيسى بشأن وضع حوافز أضافية لسعر أردب القمح

وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن وضع مجموعة حوافز أضافية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، مؤكدا أن هذا العام قد شهد نسبة كبيرة من زراعة القمح بحوالى أكثر من 3.6 مليون فدان من محصول القمح فقط، ويعد هذا الرقم هاما للغاية.

لفت الى أنه من المتوقع أن يكون حصاد القمح فى هذا العام بمقدار 10 مليون طن، موضحا انه سوف يتم توريد من 5 الى 6 مليون طن الى وزارة التموين والتجارة الداخلية والصوامع التابعة للدولة المصرية.

وزارة الزراعة: حصاد 10 مليون طن من القمح هذا العام وخطواتنا استباقية لتحقيق وفرة الانتاج

اشار الى بعض الاجراءات التى أتخذتها وزارة الزراعة والدولة المصرية فى الفترة الماضية والتى كانت تهدف الى زيادة أنتاجية الفدان وتطوير انتاجية القمح، مؤكدا على أهمية المشروعات التى أطلقتها الدولة المصرية فى الفترة الماضية مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة ومساهمتهم فى زيادة المساحة المزروعة بالقمح وتلبية أحتياجات باقى المحاصيل والسلع الأساسية للدولة المصرية، مشيدا بأهمية توجيهات الرئيس بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي.