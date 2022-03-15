/685727/العظمى-23-درجة-مئوية-الأرصاد-الجوية-تكشف-عن-بداية-التحسن-في-درجات-الحرارة

قالت دكتور منار غانم، عضو الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الدولة المصرية في صدد أن تشهد إنخفاض ملحوظ على انحاء جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى برودة الاجواء خلال فترات النهار، لتصل العظمى إلى ما يقرب من 15 درجة والصغرى تقترب ألى 9 درجات مئوية.

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جاء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية الاولى منوهة إلى أن نشاط الرياح الكبير والذي وصل سرعته إلى ما يقرب من 30 إلى 50 كيلوم متر في الساعة، مشيرة إلى وجود انخفاض بدرجات الحرارة، جانب سقوط الأمطار ولكن بشكل خفيفة.

الأرصاد الجوية تكشف عن بداية التحسن في درجات الحرارة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

ونوهت دكتور منار غانم، العضو الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان نشاط الرياح ادى الى ارتفاع الامواج، وبالتالي غير مؤهل حاليا اعمال الصيد او القيام باعمال الملاحة المائية، لافتة االى ان ان بداية التحسن في الاحوال الجوية ستكون الاربعاء ثم الارتفاع تدريجيا بدرجات الحرارة على كافة الانحاء للرجوع الى الاجواء المعتدلة الدافئة خلال فترات النهار.

الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الاسبوع المقبل

ونوهت دكتور منار غانم، العضو الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، انه من المتوقع عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر، وسيكون الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الاسبوع المقبل لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية .