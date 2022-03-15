توزيع 1000 خلية نحل للأسر الأولى بالرعاية في الغربية بتكلفة 1.5 مليون...

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عدد 100 خلية نحل على عدد 10 من المزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، حيث يقوم المربي برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية والتي تشبه بيئتها ليجني لاحقا العسل، حبوب اللقاح، الشمع والغذاء الملكي وغيرها.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية؛ لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة (1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل) بإجمالي تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيتم تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيتم تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء جميع المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه.

من جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة نحن الأكثر إنتاجًا لدعم ٢٣ قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما نفذت المحافظة العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في ظل عام ٢٠٢٢ للمجتمع المدني تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم.

حضر اللقاء الدكتور عاطف الشبراوي مستشار الوزير لبرنامج فرصة، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي السابقة، الأستاذ شيخ الغرب عبد الله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم ماضي رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل في الغربية.