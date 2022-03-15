الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ296 ألف منتفعة من خلال العيادات المتنقلة...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 296 ألف و53 منتفعة في شهر فبراير الماضي، من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 56 ألف و18 منتفعة من خلال 129 قافلة صحة إنجابية وخدمية، تم تنفيذهم بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بعدة حملات تنشيطية، قدمت من خلالها خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لـ 240 ألف و35 منتفعة، بمحافظات أسوان، وقنا، وأسيوط، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادة أهلية جديدة بعزبة الهجانة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة؛ ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 481 عيادة، بواقع 416 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن إجمالي زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ مليون و858 ألف و515 زيارة، بينهم 204 آلاف و141 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 2 مليون و341 ألفاً و274 وسيلة بمختلف أنواعها.

وقال «عباس» إنه تم تنفيذ مليون و458 ألف و768 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 79 ألف و514 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحويل 756 آلاف و241 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

ولفت إلى أنه تم عقد 22 ألف و435 ندوة بنوادي المرأة، لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث تم تدريب 18 ألفاً و699 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وأكد "عباس" استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.