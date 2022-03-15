انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى ”5s- kaizen-TQM” بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتدريب الأطقم الطبية داخل كافة منشآت الرعاية الصحية ،لرفع كفاءتهم، ولمواكبة التطورات التكنولوجيه والوسائل العلمية لتوفير الكوادر البشرية المدربة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ، وفى إطار التعليم الطبى المستمر .
???? انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي (5s kaizen-TQM) ، والذى يرتكز على عدة محاور لأنشطة الجودة أبرزها معايير سلامة المرضى، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ، عن طريق تقليل الوقت والمجهود فى إطار نظام إدارى تنظيمى دقيق ،وهو ماينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .
????قام بالتدريب :-
▪︎د. ياسمين البنا - مدير إدارة الجودة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة.
▪︎د. ياسمين إبراهيم - مدير إدارة الجودة بمجمع الإسماعيلية الطبي.
???? عقدت فعاليات التدريب حت إشراف:-
▪︎د. مروة طه - مدير إدارة الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية
▪︎د. هويدا ماضى - مدير إدارة الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.
▪︎د. آلاء ابو الحسن - مسؤول التعليم الطبى المستمر.
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