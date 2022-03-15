وزير الدولة للإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع Navistar Defense

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة Navistar Defense الأمريكية، وذلك بديوان عام الوزارة.





أوضح المهندس محمد أحمد مرسى، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى مجال التصنيع المشترك للشاسيهات والمركبات والمركبات المدرعة والمجهزة والمقطورات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكى فى مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى اللقاء الذى جمعه مع تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense" بمعرض الدفاع العالمى الذى أقيم منذ أيام بالمملكة العربية السعودية، مشيدا بخبرة وإمكانيات الشركة الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتا إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربى والعديد من الشركات الأمريكية، مضيفا أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكرى فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضا، مؤكدا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار خصوصًا فى ظل ما قامت بتنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها العالم أجمع فى الآونة الأخيرة.

وأعرب تيد رايت، عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال التصنيع العسكرى فى ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهى الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأوضح أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، لافتًا إلى أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا فى مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021".

وأشار رايت، إلى أن "Navistar Defense" هى شركة أمريكية تعمل فى مجال إنتاج المركبات والمعدات العسكرية، لا سيما السيارات International بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات المصنعة للعربات MRAP.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة، تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى - نيابةً عن المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense" الأمريكية.

حضر مراسم التوقيع من الإنتاج الحربى كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير، محمد فؤاد مترجم، محمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى".