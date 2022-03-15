عاجل- رابط إلكترونى لتسجيل الأسر الأكثر احتياجا.. الحكومة ترد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى فى بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق رابط إلكترونى لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجا بزعم الحصول على منح مالية.

وأوضحت أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مشيرة إلى أن أى منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى

وشددت على نجاح الدولة فى دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجا من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات، وأبرزها برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" والذى وصل عدد مستحقيه إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالى 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه سنويا، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع.

وفى سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" فى: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء فى التعليم فوق المتوسط أو الجامعى، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أى من موانع الصرف طبقا للتحققات المختلفة).

وناشد المركز الإعلامى جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).