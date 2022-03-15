استكمال أعمال رصف شارع التحرير بالدقى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وتابعت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، تنفيذ استكمال أعمال رصف شارع التحرير بطول 2 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وجارى استكمال أعمال التطوير والرصف.

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