أول كلية للابتكار.. تعاون مصرى أردنى

جدة - نرمين السيد - وذكر الصندوق فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع المذكرة بين الجانبين رقمياً، بحضور رئيس ومؤسس "أبو غزالة العالمية" الدكتور طلال أبو غزالة، والأمين العام لصندوق تطوير التعليم الدكتور أحمد حسنى الحيوى، حيث تأتى الاتفاقية تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم التى تم توقيعها سابقاً بين الجانبين.

وأكد الأمين العام للصندوق الدكتور أحمد حسنى الحيوى، أن الصندوق بدأ فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء جامعة تكنولوجية تسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" ليكون مقرها المجمع التكنولوجى المتكامل فى الأميرية بالقاهرة التابع للصندوق، لتكون "كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار" ضمن كلياتها، تطبيقا لهدف صندوق تطوير التعليم، والمتمثل فى توفير متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة تأهيلاً علمياً متميزاً للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة فى مختلف قطاعات الدولة المصرية.

وأضاف الحيوى- خلال مراسم توقيع الاتفاقية- أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على رفع تصنيف التعليم دوليًا وتعزيز قدرات البيئة التعليمية، وتطوير المناهج، وإنشاء برامج جديدة، من خلال شراكات مع كبرى الجامعات والمؤسسات والهيئات العالمية، والذى بدوره يؤدى إلى تطوير شبكات البحث العلمى والتعليم، وسد فجوة احتياجات سوق العمل، من أجل تنمية المجتمعات، واستدامتها بما يواكب تطورات وتحديات السوق المصرية والعربية والعالمية.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون البنّاء لإنشاء أول كلية من نوعها فى مصر بالشراكة مع "طلال أبو غزالة العالمية" لخدمة المجتمع المصرى والعربى.

من جانبه، أعرب الدكتور طلال أبو غزالة، عن تقديره للدكتور أحمد الحيوى؛ لدوره الفعال فى إعداد وتنفيذ وإنشاء مشروعات استثنائية لتطوير المؤسسات التعليمية المصرية، المهتمة بتأهيل الشباب، لتصبح نموذجاً يحتذى به المجتمع المصرى والعربى والدولى، الأمر الذى يعود بالنفع على تطوير الدولة فى كافة المجالات، لمواجهة الوضع التعليمى الحالى.

وأكد أبو غزالة ضرورة توجيه التعليم والبحث العلمى فى المنطقة العربية لهدف واحد وهو الابتكار، وضرورة تطبيق التقنيات التكنولوجية الجديدة المستحدثة فى الوطن العربى؛ لخلق جيل جديد قادر على الإبداع والاختراع والابتكار.

وأوضح أن هذا التعاون يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس "طلال أبو غزالة العالمية"، مؤكدًا استمرار تسخير إمكانيات وقدرات المجموعة للتمكين التكنولوجى والتعلم من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية العالمية للقرن الحادى والعشرين، لخلق الصورة الجديدة لمصر والمنطقة العربية.

يشار إلى أن الكلية الجامعية سيتم إنشاؤها فى جامعة مصر التكنولوجية الدولية، من قبل صندوق تطوير التعليم والكائنة بمنطقة الزيتون - السواح - مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية بالقاهرة، لتكون كلية طلال أبوغزالة الجامعية للابتكار تابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية باعتبارها كلية جامعية مصرية تخضع للأنظمة والقوانين السارية فى مصر وجامعة مصر التكنولوجية الدولية.

وستقدم الكلية الجامعية عدداً من التخصصات تشمل "ريادة الأعمال، والابتكار والإبداع، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والتسويق الرقمى، وتحليل البيانات، وإدارة الموارد البشرية".

يذكر أن كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "طلال أبو غزالة العالمية"، وهى مؤسسة تعليم عالٍ مسجلة ومرخصة رسمياً فى الأردن منذ 2017.