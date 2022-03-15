وزيرة التضامن تصل جامعة طنطا لإطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إلى جامعة طنطا لإطلاق فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية من رحاب جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إذ يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لكفالة حقوق ذوى الإعاقة.





وتنظم وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية فعاليات المبادرة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى والجمعية الشرعية الرئيسية والاتحاد المصرى لسياسات الحماية الاجتماعية، ويشرف عليها الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، حيث تستهدف الوزارة تنفيذها فى كافة الجامعات المصرية بما يشمل 25 جامعة حكومية بالإضافة إلى جامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، وجامعة خاصة. وتهدف الوزارة من خلال المبادرة تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التى تجمع بين الطلاب ذوى الإعاقة وزملائهم من غير ذوى الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب والتأكيد على القدرات المتنوعة والمتباينة بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام "الاخر" وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة، ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعة.

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