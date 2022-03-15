1.8 مليون.. الصحة تعلن عدد الزيارات لوحدات تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 296 ألفا و53 منتفعة فى شهر فبراير الماضى، من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق "رؤية مصر 2030".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 56 ألفا و18 منتفعة من خلال 129 قافلة صحة إنجابية وخدمية، تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعدة حملات تنشيطية، قدمت من خلالها خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لـ 240 ألف و35 منتفعة، بمحافظات أسوان، وقنا، وأسيوط، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دورى، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادة أهلية جديدة بعزبة الهجانة فى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ليصل إجمالى عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 481 عيادة، بواقع 416 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية".

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن إجمالى زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ مليونا و858 ألف و515 زيارة، بينهم 204 آلاف و141 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 2 مليون و341 ألفاً و274 وسيلة بمختلف أنواعها.

وقال إنه تم تنفيذ مليون و458 ألف و768 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 79 ألف و514 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعى الصحى للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحويل 756 آلاف و241 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

ولفت إلى أنه تم عقد 22 ألف و435 ندوة بنوادى المرأة، لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث تم تدريب 18 ألفاً و699 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادى المرأة، إيمانًا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "إحنا معاكى" على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.