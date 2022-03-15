/685741/تخطت-39-ألف-جنيه-تعرف-على-سعر-إطلالة-ويجز-المثيرة-للجدل

أثارت إطلالة ويجز في حفله مساء أمس بموسم الرياض السعودي، جدل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، إذ أنه ظهر بأزياء غير مألوفة وغريبة من وجهة نظر الجمهور، الأمر الذي جعله موضع سخرية لعدد كبير من رواد السوشيال ميديا سواء من محبيه أو متربصيه.

دوت الخليج يرصد أسعار ملابس وجيز في حقل موسم الرياض السعودي

وظهر ويجز باطلالته في موسم الرياض بجاكيت أخضر من النوع الواسع وتحته قميص باللون الدهبي، وشورت باللون البنفسجي قصير جدا، وهي ألوان متضاربة إلى حد كبير، كما ظهر ب «سيفتي» سوداء طويلة.

أسعار ملابس ويجز بحفل موسم الرياض أمس

وجاءت أسعار ملابس وجيز خلال حفل موسم الرياض على النحو الآتي: «سعر الجاكت الاخضر 2550 دولار، وسعر القميص الذهبي 1150 دولار، وجاء سعر الشورت نفس سعر القميص الذهبي، بينما سعر السيفتي 1400 دولار»، لتحصد جملة أزياء ويجز في موسم الرياض ما يقرب من 93 ألف جنيه مصري.

ويجز يتصدر التريند بسبب البخت

الجدير بالذكر، أن الجمهور وصف ويجز في الفترة الماضية ب «هاكين التريند»، بسبب مواصلته لتصدر التريند لعدد من الأيام المتتالية، وكان من ضمن تلك الأسباب أغنية «البخت»، التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الحالة، إذ يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع من الأغنية والتعليق عليها بمجموعة تعليقات إيجابية وهو ما يعد ترويج ونجاح للعمل في حد ذاته.

كلمات أغنية البخت للمطرب ويجز

عيني منها بشكل جدي

وتقيله مش تقلانة اتبخر سحری

ومش باجي على بالها ومفكرتشي

انا بالى فيها بابا بالی مش ملکی

بلعب البخت سالتها ورفضتنی

استغربتها امال فين هيبتي

حبيبي

انا بضحك على خيبتي

یاخی كنت ع الثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي على بالها أن جت سيرتي

انا بالی معاها مش ملکی

قالت كلام قبل ماتشوفتی

انا عارفنی صعب ومش مفهوم

کلامی دبش أو مش موزون

أو بتحب حد والبال مشغول

مشوفتهاش ولا حد يلومني

ملاك برئ ولا انا مخدوع

هي توتر ولا انا مهزوز

طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبنى

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغنالها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

اللي اذوك ياما حبيبي سيبني

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلی

وعيون مش محتاجه تسحرلی

ومش عايزة تجیبنی پس چاہتنی

وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دانا اضيع عمري ياعمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقى عندی وعود كدابه

وكبرت على ولاشئ مضمون

کلامی على قد اللي معايا

وفي الحب مستناش مردود

براحه على قلبي المكسو

اللي مشكلته أنه فيك مسحول

مين اختار اللى عينيك عملوه

وده مش زنبي انا صحيت محطوط

ونسيتني وفي قصتي حبستنی

والله ووقعت بفكر فيك كثير بالي عليك مشغول

ولا إيه القصة

فیدنی

حبيبي

اللي اذوك ياما حبيبي سيبني

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغائلها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبنى

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش أسيبك موجوع