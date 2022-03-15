/685735/مديرة-مدرسة-بالمحلة-تتهم-مدرسين-بالاعتداء-عليها-بالضرب

أتهمت مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى، ٥ مدرسين تربية رياضية، بالأعتداء عليها بالضرب المبرح أمام بوابات المدرسة فى الطريق العام أمام مسمع ومرئى من الجميع، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات فى جسدها .

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من نانا عبد المعطى مديرة مدرسة الشهيد وليد عاطف الأبتدائية، بقيام ٥ من مدرسى التربية الرياضية المنتدبين للمدرسة هم " ش. ا. ز " ، "ج . ب " موجهة تربية رياصية و ٣ مدرسين أخرين بالتعدى عليها بالضرب المبرح .

تفاصيل الواقعة

وقالت مديرة المدرسة فى البلاغ، أنها عندما حضرت صباح اليوم فوجئت بعدم حضورهم ليكونوا برفقة الطلاب للذهاب إلى مدرسة أخرى للمشاركة فى عرض رياضى، وبناءا على ذلك أعطت تعليماتها بعودة الطلاب الى منازلهم، وعندما حضرت " ش. ا . ز " حدث مشادات كلامية بينهم بسبب تأخيرها ففوجئت بأتصالها مع باقى زملائها الذين حضروا وقاموا بخطف الهاتف المحمول وضربها فى الشارع أمام الباعة وسحلها فى الأرض، وأنقذوها الأهالى، وتم نقلها لاحدى المستشفيات لأعداد تقرير طبي بحالتها وأفاد بأصابتها بكدمات وسحجات فى الجسد نتيجة تعرضها لعنف.

نقل المجنى عليها للمستشفى العام لأعداد تقرير طبي

ومن جانبها تكثف ادارة البحث الجنائى من جهودها للتحرى عن صحة وملابسات الواقعة، ونقل المجنى عليها للمستشفى العام لأعداد تقرير طبي يوضح حالتها الصحية من قبل الطب الشرعى، وجار استعداء الأسماء المذكورة فى البلاغ لمواجهتهم بالتهم الواردة .

وتحرر محضر رقم ٢٠٦٩٢ جنح ثالث المحلة الكبرى، لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.