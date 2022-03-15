مسلسلات شهر رمضان 2022 .. أمير كرارة في كواليس جديدة بـ "العائدون"

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شارك الفنان أمير كرارة متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد “العائدون” الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وجاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج تنشر صورة أمير كرارة من كواليس مسلسل العائدون

مسلسل أمير كرارة الجديد 2022

ظهر الفنان أمير كرارة في الصورة الجديدة التي نشرها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “العائدون”.

وعلق أمير كرارة على الصورة التي شارك بها جمهوره ومتابعيه مؤخرًا، وقال: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”، ومن جانبها منصة watch it الرقمية كانت قد طرحت الأفيشات الخاصة بالعمل المقرر عرضه في رمضان 2022.

مسلسلات شهر رمضان 2022

وتصدر الفنان أمير كرارة وهاني رمزي وأمينة خليل وإسلام جمال، البوسترات الدعائية لمسلسل العائدون التي نشرتها الجهة المنتجة للعمل، ويعد الفنان هاني رمزي مفاجأة المسلسل الذي يظهر خلاله بشخصية بعيدة عن الكوميديا.

ومن جانبه السيناريست والكاتب باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" أوضح أن العمل ليس جزء ثاني بمعنى الكلمة من مسلسل “هجمة مرتدة”، معلقًا: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

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مسلسل العائدون

وتابع باهر دويدار، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة ON الفضائية، قائلًا: "المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطلق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد صممت لملذات آمنة للإرهاب".

وأشار مؤلف مسلسل العائدون إلى أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 وهي فترة حديثة جداً، لافتًا إلى أن العنوان الرئيسي للمسلسل وفكرته تدور حول إعادة تدوير الإرهاب، واستكمل كلامه: "ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية، وكيف تعاملت معه وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم".