من حق الكلاب تتدلع.. أول كافيه يستضيف الكلاب في مصر

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«لا نسمح بدخول الحيوانات الأليفية».. شعار يرفعه أغلب أصحاب الكافيهات والمطاعم والفنادق في مصر، للإعلان عن سياسة المكان والتعبير عن رفضها لدخول الحيوانات الأليفة، سواء كان ذلك لفظياً أو من خلال ملصق على أبوابها.

كافيه "pets corner" محبي الحيونات فى محافظة الإسكندرية كسر القاعدة وفتح أبوابه أمام الحيوانات الأليفة لتجلس بجوار أصحابها مستمتعة بالنزهة خارج المنزل، ولم يكتفي الكافيه بذلك، بل أتاح خدمة توفير حيوانات أليفة للأشخاص الذين لا يمتلكونها، فيمكنك أن تطلب الجلوس مع كلب من النوع الذي تفضله لتلعب وتستمتع بوقتك معه.

من أين جائت الفكرة

"دوت الخليج" قدم بثا مباشرا ً مع محمد الكوك صاحب الكافيه قال: لو نزلت الشارع ومعايا الكلب بتاعي، هروح بيه فين؟ غالبًا هفضل ماشي بيه، لو حبيت أقعد في أي مكان، هيقولولي: "آسفين مش مسموح باصطحاب الحيوانات" وأنا تعرضت للمواقف دي كتير، وكنت بعاني من المشكلة دي لأني بحب أقضي وقت فراغي مع كلبي، ودا كان السبب إننا نقرر أنا وأصحابي نعمل أول كافيه فيه منطقة للكلاب ويجمعنامع بعض، وعملنا كمان فكرة جديدة بتميز المكان، وهي إنك حتى لو ماعندكش كلب، تقدر تروح الكافيه وهتلاقي كلاب ترعاها وتلعب معاها وتقضوا اليوم سوا.

طرائف المكان ووميزات الكافيه

من الطريف في المكان تسمية قائمة المشروبات والمأكولات "المنيو" ، بأسماء وأنواع الكلاب ، وتحت كل إسم شرح تفاصيل ومكونات الطلب، ومن خلاله يستطيع الجلوس طلب مشروبات بإسم الكلاب التي يحبونها ، ويتيح المكان خدمات عديدة ، إمكانية رعاية وخدمة حيوانات المسافرين وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، ويوفر الكافيه خدمة تدريب الكلاب وتعليم أصحابهم كيفية التعامل معهم.

نصائح تجعل منزلك ملائما لتربية الحيوانات الأليفة

تزداد ثقافة اقتناء المصريين للحيوانات الأليفة في منازلهم انتشارا، لاسيما في الأحياء الراقية بالقاهرة وعواصم المحافظات، رغم ارتفاع أسعار هذه الحيوانات وزيادة أعباء اقتنائها، وإليك بعض النصائح لتربية هضه الحيوانات.

تحتاج الكلاب إلى مساحة كبيرة للتحرك واللعب، فمن الأفضل إذا كان لديك حديقة، ولكن هذا ليس ضروريا على الإطلاق.

أما بالنسبة للقطط فإن المسكن الأكثر ظلاما يكون مريحا، بحسب دتليف نولته من منظمة إمدادات الحيوانات الأليفة. ومن المهم أيضا للقطط المنزلية أن تكون قادرة على ممارسة احتياجاتها الطبيعية مثل التسلق والخدش في شجرة القطط. وهذا سوف يساعد في حماية الأريكة.

ويشار إلى أن الأسطح الملساء ليست جيدة للجراء. ويوضح أودو كوبرنيك من الاتحاد الألماني للكلاب: "سوف ينزلق الجرو عليها، لأن مفاصله وعضلاته لم تتطور بالكامل بعد". ومن المفيد اللجوء للسجاد في هذا الحالة أو خرقة مهملة لتغطية الأرضية.

وبالنسبة للكلاب والقطط من المهم إبقاء أطباق المياه والطعام في موقع محدد على سطح غير زلق. ويقول نولته: "عادة ما تستخدم زاوية بالمطبخ لأنه يسهل مسح الأرض". ويجب ألا يتم إبقاء صندوق رمل القطط في المطبخ لأسباب صحية. ويفضل وضعه في زاوية بالحمام، كما أن السيراميك سهل التنظيف.