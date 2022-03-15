/685731/خاص-مدير-أعمال-سمير-صبري-عن-حالته-الصحية-معنوياته-مرتفعة-ويتلقى-رعاية-فائقة

كشف مدير أعمال الفنان القدير سمير صبري، تطورات جديدة في حالته الصحية والذي لازال في المستشفى حتى الآن يعاني من تأجيل عمليته الجراحية بشكل مستمر، دون توضيح سبب صريح حتى الآن.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد نقله للمستشفى

قال محمد هادي، مدير أعمال سمير صبري، في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»: ««الأستاذ سمير بخير الحمد لله .. ومعنوياته مرتفعة جدا .. وهو تحت العلاج وتحت رعاية فائقة جدا جدا».

وتابع هادي في حديثه كاشفا عن تفاصيل خضوع سمير صبري لعملية جراحية فقال: «أما عن العملية فمفيش كلام عنها خالص الأن .. ربنا يتمم شفاه على خير ان شاء الله .. دعواتكم».

أحدث ظهور للفنان سمير صبري

وكان شارك المخرج والمؤلف مجدي أحمد علي، الجمهور مجموعة صور للفنان سمير صبري، أثناء زيارته له لتسليمه جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن فيلم «2 طلعت حرب»، وبدأ نجوم الفن يهنئانه على الجائزة، رغم عدم حضوره للعرض الخاص للعمل.

ويعد فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري.

سمير صبري يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد تحمله تكلفة علاجه

وكان قد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة، ليصرح الاخير خلال برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عن تحسن حالته بسبب هذا النبأ فقال: «إزاي مابقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه، هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط؟ مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر».

واختتم حديثه موجها الشكر للرئيس السيسي: «بحبك لأنك رجعت لي مصر ورجعت الاحترام لبلدي».

والجدير بالذكر أن الفنان سمير صبري لم يسلم من شائعة الوفاة، الذي خرج مدير أعماله لينفيها عبر موقع دوت الخليج، قاىلا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».