/685729/الرئاسة-الروسية-نشعر-بخيبة-أمل-لعدم-إدانة-الهجوم-على-منطقة-دونيستك

صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء أن روسيا تشعر بخيبة أمل لعدم إدانة العالم للهجوم الذى حدث على منطقة دونيستك

تصريحات الكرملين اليوم الثلاثاء

وشددت الرئاسة الروسية اليوم الثلاثاء على أن العقوبات التى تفرضها الدول الغربية والأتحاد الأوروبىثؤثر على مصالح روسيا فى إحياء الاتفاق النووى مع إيران، مؤكدا أن تلك العقوباب يجب أن تأخذ فى الاعتبار مصالح روسيا فى اى أتفاق نووى مع ايران

وأكد الكرملين على أن المفاوضات والمحادثات مع الجانب الأوكرانى هى صعبة للغاية، قائلا أنه من المبكر مناقشة ما ستؤدى اليه المحادثات مع أوكرانيا و لا نريد تقديم اى تنبؤات بهذا الشأن، ولكن من الجيد انها مستمرة.

أخر مستجدات العملية العسكرية الروسية فى كييف

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على أراضى مقاطعة خيرسون جنوبى أوكرانيا.

وصرحت وزراة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قد نجحت فى تدمير 136 هدفا استراتيجيا تابعا للقوات الأوكرانية و4 أنظمة مضادة للطيران خلال ال24 ساعة الماضية.

أعلنت إسقاط 6 طائرات مسيرة فى أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية، بالأضافة الى اسقاط 16 هدفا جويا فى أوكرانيا.

ومن جانبها كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية لم تحقق تقدما كبيرا فى جميع مناطق القتال. كما أعلن حاكم كييف عن فرض حظر تجول فى العاصمة الأوكرانية لمدة 36 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.