/685728/ماذا-قدم-أوجستى-بعد-تولية-قيادة-كرة-السلة-بالنادي-الأهلي

تولى أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، وقاد الشياطين الحمر للتتوج ببطولة منطقة القاهرة على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما توج النادي الأهلي لكرة السلة فى أكتوبر الماضى بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندري.

وتوج مع الأحمر بلقب بطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/68

وتوج أمس الإثنين أمام نظيره الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر في المباراة النهائية بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 22-20،فيما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30.

الأهلي والاتحاد السكندري بكأس مصر لكرة السلة

وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزًا خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر، وتعددت الثلاثيات من جانب الفريقين قبل أن تنتهي الفترة الثالثةبتقدم الأهلي بنتيجة 50-49، واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب سيف سمير وطومسون وأحمد إسماعيل، قبل أن تنتهيالمباراة بفوز الأهلي بنتيجة 69-65.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والمريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.