/685726/يا-ساقطة-مروان-بابلو-يستفز-ويجز-على-الإستيدج-بحفل-السعودية-فيديو

تصدرت محركات البحث أمس حفل السعودية لعدد من نجوم الراب المشهورين، وهم مروان بابلو وعفرتو وويجز، والتي جاءت ضمن فعاليات موسم الرياض، وحققت نجاح باهر، وقد قام بابلو بإستفزاز ويجز على المسرح والذي يسمى في مجال الراب بـ “النكش”.

دوت الخليج يرصد لكم استفزاز مروان بابلو لـ ويجز أثناء حفل السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

مروان بابلو لـ ويجز: يا ساقطة

وقد استفز مروان بابلو ويجز خلال فقرته وسخر من تراك اللقظة الخاص به، وقال بابلو على الاستيدج يا “ساقطة” والذي يعتبر دس صريح من بابلو لـ ويجز، مما أثار الجدل بين الجمهور، وقد تفاعل محبي بابلو مع هذه اللقطة بشكل كبير.

تأجيل حفل مروان بابلو في الأسكندرية

ومن الجدير بالكر، أن نشر مغني الراب مروان بابلو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إعلان الشركة المنظمة للحفل The planners عن تأجيلها دون تحديد موعد آخر لها، والمكتوب فيه الآتي: نظرًا لسوء الأحوال الجوية ولاحتمالية وجود نوة تزامنًا مع توقيت حفلة مروان بابلو في نادي الاتحاد الجديد بالأسكندرية، قررنا تأجيل الحفلة حفاظًا على سلامة الجمهور. على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد بعد تحديده.

إطلالات ويجز في حفل السعودية

وقد ظهر ويجز في الحفل المقام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض بأزياء غير مألوفة للعين، من تصميم prod antzoulis والذي يشتهر بلمسه خاصة له في معظم أزيائه، وكانت أول إطلالة لـ ويجز أرتدي فيها جاكيت أخضر من النوع الواسع، وشورت باللون البنفسجي، والذي أثار الجدل بشكل كبير وقد قارن الجمهور بين هذه الإطلالة وإطلالة هدى الفمتي الأخيرة التي كانت ترتدي بها جاكيت باللون الأخضر أيضًا.

كما ظهر ويجز بإطلالة ثانية ضمن أزياء السبعينات والثمانينات، وكانت من تصميم prod antzoulis والتي ظهر فيها ببدلة سوداء بها نقوش بيضاء، وأثارت الجدل حول ويجز، وأنضمت هذه الإطلالات ضمن سلسلة إطلالات ويجز الغريبة.