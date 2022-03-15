/685724/تعليم-المنوفية-يترأس-الاجتماع-الدوري-للجنة-التغذية-المدرسية

ترأس اليوم الثلاثاء، هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الاجتماع الدوري للجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر شرشر مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية والدكتور محمود شاكر نائب مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع المنوفية ومراقب الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والدكتور عادل فهمي موجه عام التغذية المدرسية بالمديرية وأعضاء توجيه عام التغذية المدرسية بالمديرية .

الوجبات المتنوعة التي يتم توزيعها على تلاميذ المرحلة الابتدائية

الاجتماع تناول عرضا للوجبات المتنوعة التي يتم توزيعها على تلاميذ المرحلة الابتدائية ومناقشة بعض السلبيات التي تم رصدها خلال استلام الوجبات من المورد ورفع كفاءة التنفيذ مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء استلام الوجبات وتسليمها للتلاميذ حرصا على سلامة الجميع .