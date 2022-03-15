أمير كرارة مفاجأة «حبر سري» في رمضان 2022

تستعد الإعلامية أسما ابراهيم لمفاجأة الجمهور في أول يوم رمضان من خلال استضافة الفنان الكبير أمير كرارة في برنامج «حبر سري»، الذي يشهد نجاح هائل منذ فترة عرضه عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أولى حلقات أسماء إبراهيم في رمضان 2022

وجاءت مفاجأة الإعلامية أسما إبراهيم في رمضان 2022، من خلال خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعد أنا قالت لها إحدى متابعيها عايزين أمير كرارة، لترد الإعلامية: «باشا مصر أول يوم رمضان».

ويعرض برنامج «حبر سري»، في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

أمير كرارة في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «العائدون»، وظهر كرارة خلال البوستر الدعائي بمعطفًا أسود طويل، ومعه قميص كلاسيكي أبيض، وتبدوا على وجه ملامح التجهم والغضب.

أبطال مسلسل «العائدون»

ويعد العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc ويشهد نجاح متألق كعادة الأعمال السياسية المختلفة.

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

أمير كرارة يتألق في نسل الأغراب

وتألق الفنان أمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، وشهد انتقادات عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال فترة عرضه في الموسم الرمضاني المنقضي بسبب مبالغة المخرج في تقديم أبطال العمل.