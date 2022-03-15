/685721/مرور-مفاجئ-لوكيل-صحة-المنوفية-بمستشفيات-بركة-السبع-العام-وقويسنا-المركزي

قام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بعمل جولة تفقدية مفاجئة لسير العمل بمستشفيات قويسنا المركزي و بركة السبع العام .

دوت الخليج

رافق وكيل صحة المنوفية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، وقيادات الطب العلاجي بالمديرية والإدارات سالفة الذكر بحضور كلاً من دكتور محمد القرشي مدير مستشفي بركة السبع العام ، والدكتور هيثم سلامة مدير مستشفى قويسنا المركزي وجميع الأطقم الطبية و الإدارية المنوطة بتقديم الخدمة بكل مستشفى.

توافر المستلزمات الطبية اللازمة

حيث تم تفقد جميع الأقسام من استقبال و طوارئ وحضانات وعنايات وأقسام الداخلي والعمليات و الأشعة ومعامل التحاليل والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة و الوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع الأقسام بكل مستشفى.

ظروف جائحة كورونا من أجل تحقيق خدمة طبية بجودة عالية

كما تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص شكره وتقديره لجميع الأطقم الطبية والإدارية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين بكل مستشفى لجهودهم المبذولة في ظل ظروف جائحة كورونا من أجل تحقيق خدمة طبية بجودة عالية تلائم آمالهم و أحلامهم آملا منهم المزيد والمزيد من أجل صحة و سلامة المرضى.