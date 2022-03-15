/685720/عمرو-القطامي-مصر-لديها-فرص-واعدة-لزيادة-استخدامات-الطاقة-المتجددة-لـ-42-بحلول-2035

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن استراتيجية مصر الناجحة في مجال الطاقة، تقوم على تعزيز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة الأساسية في البلاد الفترة القادمة، وذلك باعتبارها طاقة المستقبل وتوفر إمكانياتها الطبيعية في البلاد.

دوت الخليج

عمرو القطامي: مصر لديها فرص واعدة لزيادة استخدامات الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بما قاله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال لقائه جاي كولنز رئيس مجموعة (سيتي جروب)، لبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة وبالخصوص الطاقات المتجددة والهيدروجين الخضر، حول حرص وزارة الكهرباء ضمن خطتها الاستراتيجية وبتوجيهات الرئيس السيسي، على زيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة ونشر استخداماتها وتخفيض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.

ولفت عضو طاقة النواب، إلى وجود فرص واعدة ورغبة لدى الدولة في زيادة نسبة استخدامات الطاقة المتجددة بمصر إلى نحو 42٪ بحلول عام 2035، قائلا إنه هدف اقتصادي هائل يحسب لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته.

واختتم النائب عمرو القطامي، بأن ما تحقق من نجاحات لمصر طيلة السنوات الماضية في مجال الكهرباء والطاقة، والربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، يزيد من فرص نجاح كافة مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد وزيادة استخداماتها خلال السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.