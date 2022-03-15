/685718/مني-عبد-الله-تطالب-بوحدة-للكشف-المبكر-عن-ضعف-السمع-لدى-حديثي-الولادة-ببنى-سويف

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي، وإجراء عمليات زراعة القوقعة بمستشفي ناصر العام بمحافظة بني سويف

دوت الخليج

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اطلق في سبتمبر 2019 مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.

مني عبد الله تطالب بوحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة ببنى سويف

وأضافت : المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية.

وأكملت عضو مجلس النواب: لكن للأسف الشديد، لا يوجد مراكز أو وحدات للكشف المبكر بمحافظة بني سويف، حيث يتم الكشف على الأطفال من خلال نقاط تمركز لوحدات صحية متنقلة وغير دائمة، تاتي على فترات للكشف وترحل. وتبقي المعاناة فيمن لديهم ضعف السمع نتاج خلو محافظة بني سويف من اى وحدات صحية للكشف المبكر أو لزراعة القوقعة لدى الأطفال.

وأضافت مني عبد الله: يعاني الأطفال بمحافظة بنى سويف من عدم وجود أية وحدات صحية أو مستشفيات تقوم بزراعة القوقعة (Cochlear implant) وهي عملية يتم فيها زراعة جهاز إلكتروني صغير ومعقد تحت الجلد، يساعد على الإحساس بالصوت عند الأطفال الذين يعانون من الصم الشديد أو الذين يعانون من ضعف شديد في السمع.

واستكملت: رحلة شاقة لأهالى الأطفال ضعاف السمع لا تنتهى نظرا لعدم وجود اى مستشفيات تقوم بعمليات زراعة القوقعة، ما بين الفحوصات وطرق باب العلاجات المختلفة وتوفير النفقات اللازمة وجلسات التأهيل والسمعيات والبرمجة حتى يتسنى للطفل ترجمة ما يسمعه من أصوات إلى كلام، يضاف إلى ذلك ضرورة دمج هؤلاء الأطفال فى المدارس، فهم ليسوا معاقين ولا غير معاقين.

وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بإنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي. كما طالبت بإنشاء غرفة عمليات أو أكثر بمستشفي ناصر العام لإجراء عمليات زراعة القوقعة بمحافظة بني سويف، نظرا لخلو المحافظة من اى مستشفي تقوم بمثل هذه العمليات.