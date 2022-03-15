/685717/المنيا-تدفع-10-سيارات-لبيع-السلع-بأسعار-مخفضة-بقري-مركز-مغاغة

كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز 10 سيارات بيع سلع متنقلة، تشمل على بعض السلع التموينية بأسعار مخفضة، بمركز مغاغة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، بجانب استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

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وقال اللواء أسامة القاضي ، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير كافة السلع والمواد الاستراتيجية والأساسية والتي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة، من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة، وذلك بالتزامن مع توحيد الجهود وبالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تجهيز 10 سيارات متنقلة لبيع السلع الاستراتيجية

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تجهيز 10 سيارات متنقلة، لبيع السلع الاستراتيجية، وتشمل سكر وزيت وأرز)، بأسعار مخفضة، بمركز مغاغة، حيث سيتم توفير 8 سيارات بقري المركز، وسيارتين بالمدينة، حيث تعرض السلع بأسعار،(9 جنية لكيلو الأرز، و10 جنيهات لكيلو السكر، و8 جنيهات لكيلو الدقيق