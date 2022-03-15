/685717/المنيا-تدفع-10-سيارات-لبيع-السلع-بأسعار-مخفضة-بقري-مركز-مغاغة
كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز 10 سيارات بيع سلع متنقلة، تشمل على بعض السلع التموينية بأسعار مخفضة، بمركز مغاغة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، بجانب استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.
دوت الخليج
وقال اللواء أسامة القاضي ، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير كافة السلع والمواد الاستراتيجية والأساسية والتي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة، من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة، وذلك بالتزامن مع توحيد الجهود وبالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تجهيز 10 سيارات متنقلة لبيع السلع الاستراتيجية
وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تجهيز 10 سيارات متنقلة، لبيع السلع الاستراتيجية، وتشمل سكر وزيت وأرز)، بأسعار مخفضة، بمركز مغاغة، حيث سيتم توفير 8 سيارات بقري المركز، وسيارتين بالمدينة، حيث تعرض السلع بأسعار،(9 جنية لكيلو الأرز، و10 جنيهات لكيلو السكر، و8 جنيهات لكيلو الدقيق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنيا تدفع 10 سيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة بقري مركز مغاغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.