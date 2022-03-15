/685716/بيطري-الغربية-تعلن-حالة-الطوارئ-استعدادا-لاستقبال-شهر-رمضان

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بزيادة عدد الأطباء وإلغاء جميع الأجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر، والتفتيش على اللحوم وسرعة إجراء الكشف على المذبوحات،و المرور اليومي على المجازر لمتابعة الأعمال وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتطهير مجارى الصرف الصحي للمجازر، وسرعة التخلص من مخلفات الذبح.

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وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، إلى أنه تم تكليف رؤساء أقسام المجازر بالإدارات البيطرية بالتواجد يوميا بالمجازر الـ 18 الموجودة بالخدمة فى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأعمال والتنبيه بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية في العمل حتى الانتهاء من الذبح داخل المجزر، وسرعة أعمال الذبح بالنسبة للجزارين، وتسهيل مهامهم خلال فترتين العمل بالمجازر.

تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق

وأضاف " أنور"، أن ذلك بجانب تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق ، لضبط المخالفين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي التموين والصحة، وعمل غرفة عمليات بالمديرية لعمل نوبتجيات ، لتلقى أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها.

مبادرة قادرون باختلاف بجامعة طنطا

من جانبه استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك قبيل انطلاق فعاليات مبادرة قادرون باختلاف بجامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام. وخلال اللقاء ناقش رحمي والقباج عدد من الموضوعات الخاصة بذوي الهمم، مراكز تنمية الأسرة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، افتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع الفلك والذي سيتم افتتاحه في نهاية الشهر الجاري، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة.

تسليم عدد 100 خلية نحل على عدد 10 من المزارعين

وعقب اللقاء قامت الوزيرة والمحافظ بتسليم عدد 100 خلية نحل على عدد 10 من المزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، حيث يقوم المربي برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية والتي تشبه بيئتها ليجني لاحقا العسل، حبوب اللقاح، الشمع والغذاء الملكي وغيرها. ويأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية وذلك لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة (1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل) بإجمالي تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيتم تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة. وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء جميع المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة قامت بإطلاق مبادرة نحن الأكثر إنتاجا لدعم ٢٣ قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في ظل عام ٢٠٢٢ للمجتمع المدني تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم. وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع. حضر اللقاء الدكتور عاطف الشبراوي مستشار الوزير لبرنامج فرصة، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي السابقة، الأستاذ شيخ الغرب عبد الله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم ماضي رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل في الغربية.