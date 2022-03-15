/685715/النائب-وحيد-قرقر-يطالب-الحكومة-بدراسة-أسباب-ضعف-إقبال-الشباب-علي-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بدراسة أسباب ضعف إقبال الشباب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عما كان متوقعا بعد إعداد مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دوت الخليج

دراسة أسباب ضعف إقبال الشباب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال قرقر في تصريحات صحفية له اليوم، رغم ان قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الصادر عام ٢٠٢٠، تضمن حوافز عديدة لتشجيع كل الشباب علي إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، إلا أن نسبة المستفيدين منه أونسبة المشروعات الجديدة التى تأسست بعد صدور القانون ليست بالحجم الذى كان متوقعا، الأمر الذى يدل علي وجود أسباب وراء ذلك، مثل وجود إجراءات معقدة أو عدم وصول فكرة القانون إلي الشباب بالشكل الجيد.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تحقيق أمن البلاد الاقتصادى، لاسيما في أوقات الأزمات العالمية، مشيرا إلي أن هناك دول نهضت اقتصاديا بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأنها تساعد في زيادة الإنتاج ومعدل النمو الاقتصادى.

وتابع النائب وحيد قرقر، أن الأزمات العالمية خلال الفترة الأخيرة، مثل فيروس كورونا والتضخم الاقتصادى والأزمة الروسية الأوكرانية، كشفت عن أهمية تأمين احتياجات البلاد من السلع الهامة التى نستوردها من الخارج، مشيرا إلي أن ذلك لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج المحلي من خلال التوسع في إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطالب قرقر، بضرورة تنظيم حملة توعية للشباب بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب علي المشاركة في ذلك المجال ، بالإضافة إلي تسهيل الإجراءات اللازمة للاستفادة من القانون، وكذلك متابعة خطوات الشباب في تلك المشروعات ومساندتهم ودعمهم حتى يتمكنوا من النجاح وتحقيق إنتاج ذو جودة عالية ينافس المنتجات العالمية.

دراسة أسباب ضعف إقبال الشباب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كل نجاح للشباب في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة هو نجاح للدولة بكل مؤسساتها، حيث يعنى ذلك النجاح تحقيق زيادة في الانتاج وتوفير عملة صعبة وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة، وغيرها من المميزات.